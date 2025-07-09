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CHP'de yol haritası son toplantıya kaldı

CHP'de yol haritası son toplantıya kaldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan CHP'de yol haritası belirleniyor. Önceki gün il başkanları ve kapalı Meclis Grubu toplantıları yapıldı. Toplantılarda Adana, Antalya, Adıyaman belediyelerine yönelik eylem planı ve eylemlilik kararının, yarın yapılacak belediye başkanları toplantısından sonra alınması yönünde görüş birliğine varıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıda milletvekillerine “Kararımızı il başkanlarımızla yapacağımız toplantıdan sonra açıklayacağız. En sonunda MYK’yı toplayıp bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi.


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