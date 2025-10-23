CHP'li belediyenin işten çıkarttığı işçi eylem yaptı: Başkan gelmezse kendime zarar veririm

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinden işten çıkarıldığını ileri süren M.Ö. isimli işçi, belediye binası önüne geldi. Burada elindeki kesici alet ile kendisine zarar vermeye başlayan belediye işçisi M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine M.Ö. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı’nın gelmemesi durumunda kendisine zarar vereceğini söyledi.