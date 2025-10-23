Yeni Şafak
CHP'li belediyenin işten çıkarttığı işçi eylem yaptı: Başkan gelmezse kendime zarar veririm

00:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Kastamonu Belediyesi önünde işten çıkartılan şahıs eylem yapıp kendine zarar verdi
Kastamonu Belediyesinden işten çıkarıldığını öne süren M. Ö. isimli şahıs, belediye binası önüne giderek Belediye Başkanı Hasan Baltacı'yla görüşmek istediğini, gelmezse kendine zarar vereceğini ifade etti. M. Ö. polis ekiplerince ikna edilirken, sağlık görevlileri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Belediyesinden işten çıkarıldığı iddia edilen şahıs, belediye binası önünde eylem yaparak kendine zarar verdi. Polis ekiplerinin ikna ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinden işten çıkarıldığını ileri süren M.Ö. isimli işçi, belediye binası önüne geldi. Burada elindeki kesici alet ile kendisine zarar vermeye başlayan belediye işçisi M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine M.Ö. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı’nın gelmemesi durumunda kendisine zarar vereceğini söyledi.


Bir süre sonra elindeki kesici alet ile kendine zarar vermeye başlayan M.Ö., polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edildi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



