Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesi: Zeydan Karalar’ın rüşvet iddiasında İstanbul detayı

İddianamede, Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işleri ihalesini alan Baki N.’nin verdiği ifadeye yer verildi. Baki N. ifadesinde Seyhan Belediyesi’nde ihalelere katıldıklarını, temizlik işlerine ilişkin ihaleleri firmasının aldığını belirterek, "İhaleler kapsamında hak ediş ödemelerini almakta zorlandım. o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm. Zeydan Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Z. ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bu kapsamda Hamit Ü. ve proje yöneticimiz Adnan Tan D. isimli proje yöneticimizin hesabına havaleler yapıldı. Çekilen paralar Tekin S.’ye verildi ve Tekin S. tarafından Özcan Z.’ye teslim edildi. 11 farklı tarihte 4 milyon 500 bin lira para yatırıldı. Telefon sinyallerine bakıldığında para tesliminin paranın çekildiği gün ya da ertesi gün yapıldığı, teslim eden kişi ile teslim alan kişinin bir araya geldiği anlaşılacaktır" dedi.

"Şüpheli ve tanık beyanlarında o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ihaleyi alan temizlik şirketine düzenli ödeme almaları için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci o dönem Seyhan Belediyesinde görevli şu an emekli olan Özcan Z. ile yürütülmesini istediği beyanla Hamit Ü. ve Adnan Tan D.’nin hesabına gönderilen paraların aynı veya bir sonraki gün teslimi yapıldığı beyanına istinaden hesap hareketi dekontu sunulan 11 işleme ait toplamda 4 milyon 500 bin TL’lik hesap hareketi ile şüpheli şahısların kullanımında bulunduğu beyan edilen GSM hatlarının irtibat ve baz analizlerinin yapılması sonucunda, suç örgütüne ait firmaya Seyhan Belediyesi’nden aldığı ihale kapsamında yapılan ödemelerin tarihleri dikkate alındığında örgüt yöneticisi ve şüphelilerin belirttiği tarihlere yakın tarihler dışında birçok tarihte ödeme aldığı görülmüştür. Bu bakımdan örgüt lideri Baki N.’nin ihale alma ve almaya devam etmek için belirlediği, belediye yöneticileriyle karşılıklı anlaşma kapsamında para verdiği, bu bakımdan örgüt lideri şüpheli Baki N.’nin şüpheli Zeydan K. ile yaptığı görüşmeden sonra Zeydan K.’nin yönlendirmesiyle, belediyede temizlik işlerinden sorumlu şüpheli Özcan Z.’nin 11 farklı tarihte şüpheliler Tekin S. ve Adnan Tan D. aracılığıyla toplamda 4 milyon 550 bin lirayı rüşvet olarak verdiği, şüpheli Tekin S.’nin alınan beyanında paraların rüşvet parası olduğunu bilerek teslim aldığı ve şüpheli Özcan Z.’ye teslim ettiği anlaşıldığından Baki N.’nin rüşvet verme eylemine iştirak ettiği, eylemlerde şüpheli Özcan Z. ile şüpheli Adnan Tan D.’nin birlikte olduğu, paranın da Adnan Tan D.’nin hesabına gönderildiği dikkate alındığında bu tarihli para teslim etme eylemini şüpheli Adnan Tan D.’nin gerçekleştirdiği anlaşıldığından şüphelinin de örgüt lideri Baki N. ile rüşvet verme eylemine iştirak ettiği, şüpheli Özcan Z.’nin himayesinde çalıştığı şüpheli Zeydan K.’nin örgüt lideri Baki N. ile hak ediş ödemelerinde kendisine verilecek para konusunda anlaşma yaptıktan sonra örgüt yöneticisi ve şüphelileri kendisine yönlendirmesi üzerine farklı tarihlerde şüpheliler Tekin S. ve Adnan Tan D.’den paraları teslim aldığı, bazı teslimatlar için günübirlik İstanbul’a geldiği, parayı aldıktan sonra Adana’ya döndüğü, bu nedenle şüpheli Zeydan K.’nin rüşvet alma eylemine iştirak ettiği belirlenmiştir."