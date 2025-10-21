Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması Kütahya ve Isparta’ya uzandı

Yeni Şafak
19:4821/10/2025, Salı
AA
Başsavcılık, soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini belirtti.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazısı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.



#Aziz İhsan Aktaş
#Isparta
#Kütahya
#Soruşturma
