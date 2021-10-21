Gündem CHPli Altay İktidarın parçası olacağız diyen HDPye arka çıktı Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
POLİTİKA

CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidarın bir parçası olacağız, boşuna bedel ödemedik' sözlerine arka çıktı. Altay, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" dedi.

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Haber Merkezi DHA
CHPli Engin Altay İktidarın parçası olacağız diyen HDPye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
CHP'li Engin Altay

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da yaptığı açıklamada, partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi.

Buldan, "Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ortakları HDP’yi duymadı
GÜNDEM
Ortakları HDP’yi duymadı

CHP'Lİ ALTAY HDP'YE ARKA ÇIKTI

Söz konusu açıklamalara ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları HDP'ye arka çıktı.

Altay, Buldan'ın sözlerini, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diyerek savundu.

BİR DESTEK DE MEMURLARI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU'NA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları tehdidine de arka çıkan Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız." diye konuştu.

HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
OYNAT 01:13
HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'da yaptığı açıklamada partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi. Buldan, 'Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır' ifadelerini kullandı.
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