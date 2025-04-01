CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan kabirlere keyfi müdahale: Mezar taşlarının isimlerini değiştirip film seti olarak kullanmış

Gazeteci-Yazar Talat Atilla, 13 yıl önce vefat eden babasının Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiğinde, mezar taşında başka bir ismin yazılı olduğunu açıkladı.

Yaşananlara ilişkin X hesabından paylaşım yapıp, büyük bir şok yaşadığını belirten Atilla, önce babasının kabrine başka birinin defnedildiğini düşündüğünü ancak tapulu olduğu için bunun hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Mezar taşı değiştirilmeden önceki hali.

Mezar taşlarının isimlerini değiştirip film seti olarak kullanmış

Olayı araştırırken, 16 Şubat 2025'te Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun, film çekimleri sırasında mezar taşını değiştirdiğini öğrendiğini ifade eden Atilla, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de bu bilgiyi doğruladığını ifade etti.

Mezar taşı değiştirildikten sonraki hali.

Mansur Yavaş telefonlarına çıkmamış

Kendisine önceden haber verilmediğini ve böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini belirten Atilla, bu iznin kim tarafından ve nasıl verildiğini öğrenmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını fakat cevap alamadığını söyledi.

Bayram sonrası tüm sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağını belirten Atilla, CHP trollerinin kendisiyle dalga geçtiğini de vurgulayıp 'empati' çağrısı yaptı.

Atilla'nın 'kamuoyuna açıklama' başlıklı paylaşımının tamamı şöyle:

13 sene önce vefat eden dünyada en sevdiğim insan babamın naaşı Ankara Karşıyaka Mezarlığında bulunmaktadır.

Bayram günü karşılaştığımız tablo şuydu;

Babamın mezar taşında başka bir kişinin ismi yazıyordu.

Derin bir şok haline girdik ablamla.

İlk aklımıza gelen babamın kabrinin üstüne bir kişinin daha defnedildiği yönünde oldu. Babamın kabrinin üstüne başka birisinin defnedilmesi hukuken imkansız çünkü babamın mezarı ve yanındaki 2 mezar yeri tapulu olarak ben de ama halen maalesef bu şüpheyi duygusal olarak aşamıyoruz.

Tarifsiz bir duygu bu.

Bu olayı aydınlatmak için 13 sene önce babamı kabire beraber yerleştirdiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı cebinden aradım.

Yanıt alamadım.

Araştırmalarım sonucunda 16/02/2025 tarihinde Etimesgut Belediye Başkanı ve kamuoyunda Behzat Ç. dizisiyle tanınan Erdal Beşikçioğlu'nun babamın kabrinde film çektiğini ve kabir taşındaki değişikliği kendisi ve film ekibinin yaptığını öğrendim. Bu bilgiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de teyit ettiler.