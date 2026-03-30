CHP'li Görele Belediye başkanı tarafından taciz skandalıyla gündeme gelmişti: 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan kaza günü 2 sosyal medya kullanıcısının, sanal medya hesaplarından T.T. ve ailesine yönelik tehdit paylaşımlarında bulunduğu, kaza sonrası bu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi. ‘Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz’, ‘Haberlerde mağdur pozu verecek kadar sahtekarsınız’ şeklinde yazılı paylaşımları yapanların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.