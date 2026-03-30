CHP'li Görele Belediye başkanı tarafından taciz skandalıyla gündeme gelmişti: 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz ettiği 16 yaşındaki Tuana, kendisine çarpan araç sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş’ın çalıştığı iş yerinin sahibinin, Hasbi Dede’nin eski eniştesi Osman Akkoyun olduğu ortaya çıktı.
CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Tuana T.’ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Genç kız hayatını kaybetti
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Enişte' detayı ortaya çıktı
Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.
Kaza günü tehdit paylaşımlarına soruşturma
Öte yandan kaza günü 2 sosyal medya kullanıcısının, sanal medya hesaplarından T.T. ve ailesine yönelik tehdit paylaşımlarında bulunduğu, kaza sonrası bu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi. ‘Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz’, ‘Haberlerde mağdur pozu verecek kadar sahtekarsınız’ şeklinde yazılı paylaşımları yapanların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki olan Tuana T., ile ilgili "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan dava sürüyor.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
12 Mart'ta Dede hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmişti. Dede'nin bir sonraki duruşması 24 Nisan’da görülecek.