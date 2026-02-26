Tacizci başkana kızı kalkan oldu

A.B. Dede’nin, T.E.’yi rezil etmek amacıyla babasına ait telefondan mesaj attığı beyanı üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı. Psikolojik danışman eşliğinde mesajlaşmayı anlatan A.B. Dede, savcılıkta da psikolog ve avukat eşliğinde ifade verdi. Mağdur kızı tanıdığını belirten A.B. Dede, “T.E.’nin sevgilisinden hoşlanıyordum. Onu rezil etmek amacıyla babama ait telefondan mesajları ben attım” dedi. A.B. Dede’nin ifadelerini inandırıcı bulmayan ve “babasını kurtarmaya yönelik beyan niteliğinde” olduğuna kanaat getiren savcılık, A.B. Dede hakkında kamu davası açılmasını talep etti.