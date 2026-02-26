Yeni Şafak
Tacizci başkana kızı kalkan oldu

Tacizci başkana kızı kalkan oldu

Burak Doğan
04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Hasbi Dede.
Hasbi Dede.

Giresun’da “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturma, 8 Şubat 2026'da T.E.T. ve annesi Nuray T.’nin, Dede’nin kendilerine taciz içerikli mesajlar gönderdiği yönünde şikayette bulunması üzerine başlatılmıştı.

Bu süreçte Hasbi Dede’nin kızı A.B. Dede’nin, babasına kalkan olmaya çalıştığı öğrenildi.

A.B. Dede’nin, T.E.’yi rezil etmek amacıyla babasına ait telefondan mesaj attığı beyanı üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı. Psikolojik danışman eşliğinde mesajlaşmayı anlatan A.B. Dede, savcılıkta da psikolog ve avukat eşliğinde ifade verdi. Mağdur kızı tanıdığını belirten A.B. Dede, “T.E.’nin sevgilisinden hoşlanıyordum. Onu rezil etmek amacıyla babama ait telefondan mesajları ben attım” dedi. A.B. Dede’nin ifadelerini inandırıcı bulmayan ve “babasını kurtarmaya yönelik beyan niteliğinde” olduğuna kanaat getiren savcılık, A.B. Dede hakkında kamu davası açılmasını talep etti.



