Iğdır’da 'Sıfır Gecikmeli Yargı': 7 günde iddianame hazırlandı

Iğdır’da 16 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı olayda iddianame sadece 7 günde hazırlanarak mahkemeye sunuldu. “Sıfır Gecikmeli Yargı” modelinin ilk somut örneği olan davada, ilk duruşma 26 Şubat tarihinde görülecek.
Iğdır’da 10 Şubat’ta meydana gelen ve 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlatılan adli süreç, hız ve etkinlik bakımından dikkat çekici bir takvimle ilerledi. Olayın ardından yürütülen soruşturmada iddianame 7 gün içinde tamamlanarak mahkemeye sunuldu. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 26 Şubat’ta yapılmasına karar verildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın hemen ardından deliller toplandı, şüpheliye ilişkin adli işlemler gecikmeksizin tamamlandı. Dosyanın kısa sürede tekemmül ettirilmesinin ardından iddianame düzenlenerek ilgili mahkemeye sunuldu.
Olay tarihinden yalnızca bir hafta sonra iddianamenin hazırlanması ve kabul edilmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hızlı bir ilerleme sağlandığını ortaya koydu.
"Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" sahada
Duruşma 26 Şubat'ta
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 26 Şubat’ta yapılacağı açıklandı. Yargılama süreci, mahkemenin takdir ve değerlendirmesi çerçevesinde devam edecek.
Iğdır’da yürütülen bu soruşturma, makul sürede yargılama ilkesinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken, gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı bildirildi.