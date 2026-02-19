Yeni Şafak
Iğdır’da 'Sıfır Gecikmeli Yargı': 7 günde iddianame hazırlandı

Oğuzhan Ürüşan
21:4919/02/2026, Perşembe
“Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli”
Iğdır’da 16 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı olayda iddianame sadece 7 günde hazırlanarak mahkemeye sunuldu. “Sıfır Gecikmeli Yargı” modelinin ilk somut örneği olan davada, ilk duruşma 26 Şubat tarihinde görülecek.

Iğdır’da 10 Şubat’ta meydana gelen ve 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlatılan adli süreç, hız ve etkinlik bakımından dikkat çekici bir takvimle ilerledi. Olayın ardından yürütülen soruşturmada iddianame 7 gün içinde tamamlanarak mahkemeye sunuldu. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 26 Şubat’ta yapılmasına karar verildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın hemen ardından deliller toplandı, şüpheliye ilişkin adli işlemler gecikmeksizin tamamlandı. Dosyanın kısa sürede tekemmül ettirilmesinin ardından iddianame düzenlenerek ilgili mahkemeye sunuldu.

Olay tarihinden yalnızca bir hafta sonra iddianamenin hazırlanması ve kabul edilmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hızlı bir ilerleme sağlandığını ortaya koydu.


"Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" sahada

Yetkililer, bu sürecin yalnızca tek bir dosyaya özgü bir hız olmadığını,
“Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli”
anlayışının sahadaki uygulaması olduğunu belirtti. Model kapsamında delillerin ilk andan itibaren planlı ve etkin biçimde toplanması, soruşturma süreçlerinin koordineli yürütülmesi ve dosyaların gereksiz beklemelere maruz bırakılmaması temel öncelikler arasında yer alıyor. Ayrıca mağduriyetlerin süratle giderilmesi ve kamu vicdanını yakından ilgilendiren olaylarda adli sürecin zamanında işletilmesi hedefleniyor.

Duruşma 26 Şubat'ta

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 26 Şubat’ta yapılacağı açıklandı. Yargılama süreci, mahkemenin takdir ve değerlendirmesi çerçevesinde devam edecek.

Iğdır’da yürütülen bu soruşturma, makul sürede yargılama ilkesinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken, gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı bildirildi.



