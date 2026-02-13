Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Giresun'daki çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama: Davaya müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Giresun'daki çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama: Davaya müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görele’deki taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görele'deki taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla tutuklanan CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Davaya müdahil olacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."


