CHP'li İBB yönetimi İGDAŞ'a ait araziyi giderayak satışa çıkardı: Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon TL yetmedi mi?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, iştirak şirketi olan İGDAŞ'ın en değerli arazilerinden birini satışa çıkardı. Üsküdar'da yer alan 14 bin 258 metrekarelik alan satış için verilen ilanda, 1119 ada 147 parsel bulunuyor.

Ticaret ve konut imarlı arsa için 12 Ekim 2023 tarihinde saat 13:00'te satış ihalesi yapılacak.

Arsa için 15 milyon TL geçici teminat bedeli, 5 bin TL de şartname bedeli belirlendi. Dev arsanın fiyatı, 1 milyar 354 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

İBB, söz konusu arsa için yüzde 40'ının peşin, kalanını 6 ay eşit vade ile ödeme imkanı sundu.

Kabaktepe'den İBB'ye sert tepki: Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon TL yetmedi mi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin kararına tepki gösterip, "İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?" dedi. "İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? " diye soran Kabaktepe, "Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon TL yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Kabaktepe'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?

Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon ₺ yetmedi mi?

İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak?

Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?"











