Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Suç dosyası kabarık CHPli Belediye Başkanı Aksoyun yapmadığı şey kalmamış
POLİTİKA

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında çok sayıda suç duyurusu olduğu ortaya çıktı

Suç dosyası kabarık: CHP'li Belediye Başkanı Aksoy'un yapmadığı şey kalmamış

Terör propagandası yapmakla suçlanan CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında çok sayıda suç duyurusu olduğu ortaya çıktı. O suçlamalar arasında görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve haksız yere iş akdini feshetme de bulunuyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Serdar Aksoy
Serdar Aksoy

Terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde hakkında fezleke hazırlanan CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında çok sayıda suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. O suçlamalar arasında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Özel Belgede Sahtecilik” suçları da bulunuyor. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda suç duyurusu ile ilgili İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Suç duyurusu belgesi

ZORLA DÜKKANDAN ATMIŞ

Aksoy hakkındaki suçlamalardan biri “görevi kötüye kullanma” suçu oldu. Aksoy hakkında 21 Haziran 2019’de “Görevi Kötüye Kullanma” şikayetiyle Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, Doruk Eğitim Kurumları’nın, bir binayı iş yeri olarak 1 Mayıs 2017’de belediyeye bağlı Menemen Belediye Spor Kulübü’nden 8 yıl süre ile kiraladığı belirtildi. Ancak 21 Haziran 2019’da söz konusu iş yerinin duvarına “Menemen Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu Proje alanıdır” yazılı pankartın kiracının izni olmadan asıldığı ifade edildi. Binaya yapılan kontrolde ise kiracıya ait bazı eşyaların eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyrek Jandarma Karakolu’na başvuruda bulunduğunu belirtildi. 24 Haziran 2019’da zabıta ekiplerinin kontratı devam etmesine rağmen kiracıya “binayı boşaltması gerektiğini, binadan çıkmazlarsa zor kullanacaklarını” söylediği ifade edildi.

Menemen Belediyesi

CHP ‘terör’den vazgeçmiyor
GÜNDEM
CHP ‘terör’den vazgeçmiyor

AK PARTİ ADAYINI DESTEKLEDİĞİ İÇİN İŞTEN KOVDU

Bir başka şikayet ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapıldı. 11 Temmuz 2019’da Aksoy hakkında şikayette bulunan bir kişi, Menemen Belediyesi’nde 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak 2014 yılında işe başladığını, 2019 yılı yerel seçimlerinde AK Partili adayı desteklediği için iş akdinin sona erdirildiğini belirtti. Kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını belirten şahıs, işten çıkarılma sürecinde kendisiyle birlikte diğer işten çıkartılan kişilerin isimlerinin canlı yayında okunduğunu ifade edildi.

10 BİN LİRALIK HUZUR HAKKI

Aksoy hakkında “Özel Belgede Sahtecilik” suçundan da şikayette bulunuldu. 11 Eylül 2019’da yapılan suç duyurusunda, Aksoy’un belediyeye ait Meta-Su isimli şirkette müdür olarak görev yaptığı, bu görev nedeniyle aylık huzur hakkı adı altında 10 bin lira para aldığı ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan haberlerin ardından aldığı parayı Menemen Liseliler Derneği’ne bağışladığını beyan ettiği, bu bağışlara ilişkin geçmişe dönük makbuz kesilerek bağış yapılmış gibi gösterildiği ifade edildi.

Kaçak büfenin sahibi gazeteci!
GÜNDEM
Kaçak büfenin sahibi gazeteci!

Eş dost ihalesi!

  • Aksoy hakkında 2 Ekim 2019’da da suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, Aksoy’un Sevgi Yolu yenileme çalışmalarında kullanılan taşların bittikten sonra ihaleye çıkartıldığı, belediyeye kiralanan çöp araçları alındıktan sonra ihale edildiği ve sokak hayvanlarını kurtarma araçlarının piyasa fiyatından çok yüksek fiyatlara kiralandığı iddia edildi. 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan bir başka suç duyurusunda yine Sevgi Yolu yenileme projelerindeki hukuksuzluklara değinildi. Yer döşemesi, ayınlatma, taş döşeme işçiliği, peyzaj malzemeleri alımına ilişkin ihale işlemlerinin hukuka aykırı olarak yapıldığı ifade edildi. Yapılan ihalelerin ise aynı firmalara verildiği belirtildi. Ayrıca Menemen Belediyesi adına yapılan işlemleri denetlemeye yetkili personel Neslihan Aydın Batok’un sokak aydınlatma sistemi işi, dış mekan yol bahçe spot aydınlatma ve dekoratif çöp kovası alım işi, sanatsal Uğur Mumcu heykeli imalat işi yapılmasına ilişkin ihalenin verildiği kişi olan Cem Batok’un eşi olduğu belirtildi. Neslihan Aydın Batok’un da ihaleyi alan firmanın ortağı olduğu söylendi. Bu durumun belediye başkanı tarafından göz yumulduğu iddia edildi.

CHP'li Menemen Belediyesi için skandal iddia!
OYNAT 00:28
CHP'li Menemen Belediyesi için skandal iddia!
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yavru köpeklerin can çekişerek öldüğü görülüyor. İddialar ise oldukça vahim. CHP'li Menemen Belediyesi yetkililerinin kene olduğu gerekçesiyle hayvanlarda ilaçlama yaptığı ve bu sebeple köpeklerin tek tek öldüğü iddiaları hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Abone Ol Google News
Şimdi önümüzde Kudüsü Şerif var

Şimdi önümüzde Kudüs'ü Şerif var

Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in vakfiyesi...
Trabzonspor hocasını açıkladı

Trabzonspor
hocasını açıkladı

​Bordo mavililerde belirsizlik son buldu.
Yağışlar geliyor

Yağışlar geliyor

Meteorolojiden yurdun dört bir yanı için uyarı.
Erdoğan Sevr'den intikam alıyor

Erdoğan Sevr'den intikam alıyor

​Fransız Le Monde gazetesinden Sevr yorumu.
Kaygı verici

Kaygı verici

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
İzmir'de tekne battı

İzmir'de tekne battı

​Dört kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı.

İran'dan Ayasofya açıklaması

İran'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız.
Bakan Pakdemirli'den zor soru

Bakan Pakdemirli'den zor soru

Sosyal medya hesabından ​paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Ermenistan'ı titreten tatbikat

Ermenistan'ı titreten tatbikat

​Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak manevrasından nefes kesen anlar.
Zeynep teyze artık trafikte

Zeynep teyze artık trafikte

​Azmetti başardı, 64 yaşında ehliyet sahibi oldu.
"Yok öyle bir şey" demedi

"Yok öyle bir şey" demedi

​Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması.
ABD Büyükelçisi büyülendi

ABD Büyükelçisi büyülendi

​Satterfield yanına ailesini de alıp Edirne'yi gezdi.
Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Birinci dalga sahillere indi.
24 takım olsun

24 takım olsun

​Türkiye Futbol Federasyonu, bayram sonrası olağanüstü toplanıyor.
Talimatı verdi

Talimatı verdi

​Uzmanları arayarak derhal rapor hazırlanmasını istedi.
Bir ili felç etti!

Bir ili felç etti!

​Yağmur, dolu, fırtına ve hortum...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.