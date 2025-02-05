Ciampino Havalimanı'nda yangın paniği: Uçuşlar durduruldu

Roma'daki Ciampino Havalimanı'nda yangın paniği
İtalya'nın başkenti Roma'nın ikinci havalimanı Ciampino'nun hava trafik kontrol kulesinde bu sabah çıkan yangın nedeniyle havalimanındaki seferlerin durdurulduğu bildirildi.
İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Ciampino Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolü kulesi altındaki ofislerde sabah saatlerinde bir yangın çıktı.
Haberlerde, yangında hava trafik kontrol kulesinin duman altında kalması sebebiyle görevlilerin dışarı çıktığı ve bu nedenle havalimanında kalkışlar ve inişler olmak üzere, tüm hava trafiğinin durduğu belirtildi.
Yangın, havalimanındaki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangının neden çıktığına yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Bu arada, yangını çıkardığından şüphelenilen 1 Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığı ve polisin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.
Yangında, kontrol kulesindeki ekipmanların zarar görmediği ancak havalimanının yeniden faaliyete geçebilmesi için dumanların dağılmasının beklendiği ifade edildi.
Yangın nedeniyle Ciampino Havalimanı'na yönelik seferlerin Roma'nın diğer havaalanı olan Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, X platformundan yaptığı paylaşımda,
"Son haftalarda demir yollarını etkileyen olayların ardından, bu sabah Ciampino Havalimanı'nda bir başka ciddi sabotaj vakası yaşandı. Birkaç gün önce ülkemize gelen evsiz bir göçmen, hava trafik kontrol kulesinde yangın çıkardı. Bu durum, İtalya'nın ulaşım sisteminde büyük aksamalara neden olurken binlerce çalışan ve yolcu mağdur oldu. Sorumlu kişi gözaltına alındı, şimdi bir an önce olayın aydınlatılması gerekiyor."
ifadelerini kullandı.