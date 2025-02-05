Ciampino Havalimanı'nda yangın paniği: Uçuşlar durduruldu

"Son haftalarda demir yollarını etkileyen olayların ardından, bu sabah Ciampino Havalimanı'nda bir başka ciddi sabotaj vakası yaşandı. Birkaç gün önce ülkemize gelen evsiz bir göçmen, hava trafik kontrol kulesinde yangın çıkardı. Bu durum, İtalya'nın ulaşım sisteminde büyük aksamalara neden olurken binlerce çalışan ve yolcu mağdur oldu. Sorumlu kişi gözaltına alındı, şimdi bir an önce olayın aydınlatılması gerekiyor."