"Cinnah Genç Yazarlar" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Pakistan'ın kurucusu Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adını taşıyan yarışma her yıl Türkiye'deki lise öğrencileri arasında düzenleniyor. Bu yılki yarışmanın 7. turunun teması 'Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin güzelliğini keşfetmek' olarak belirlendi. Ödül töreninde konuşan Ökten, yarışmanın öğrencilere yaratıcı yazma becerilerini geliştirme ve kardeş Pakistan'ı daha iyi anlama fırsatı sağladığını vurguladı.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Pakistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd katıldı.

“ İKİ DEVLET, TEK MİLLET”

Büyükelçi Cüneyd, "İki devlet, Tek millet" ifadesinin, ortak dini, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve paylaşılan bir tarih üzerine kurulu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımladığını belirterek, Genç Yazarlar Ödülü'nün genç nesli Pakistan ve Türkiye kardeşliğinin tarihiyle tanıştırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.



