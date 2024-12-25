"Cinnah Genç Yazarlar" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Yedinci 'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' makale yarışmasının ödül töreni Ankara'da yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Pakistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd katıldı. Törende konuşan Ökten, ortak girişimlerin gelecek nesillere miras bırakması amaçlanan kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmesine katkı sunduğunu belirtti.
Pakistan'ın kurucusu Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adını taşıyan yarışma her yıl Türkiye'deki lise öğrencileri arasında düzenleniyor. Bu yılki yarışmanın 7. turunun teması 'Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin güzelliğini keşfetmek' olarak belirlendi. Ödül töreninde konuşan Ökten, yarışmanın öğrencilere yaratıcı yazma becerilerini geliştirme ve kardeş Pakistan'ı daha iyi anlama fırsatı sağladığını vurguladı.
“ İKİ DEVLET, TEK MİLLET”
Büyükelçi Cüneyd, "İki devlet, Tek millet" ifadesinin, ortak dini, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve paylaşılan bir tarih üzerine kurulu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımladığını belirterek, Genç Yazarlar Ödülü'nün genç nesli Pakistan ve Türkiye kardeşliğinin tarihiyle tanıştırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Törende Türkiye ve Pakistan’ın tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından yarışmada derece yapan öğrencilerin ödülleri verildi. Burdur Mehmet Uzel Sosyal Bilimler Lisesi'nden Sultan Ayhan birinci olurken, ikincilik ödülü Ordu Atatürk Anadolu Lisesi'nden Zeynep Ceren Seven'e verildi. Tuğrulbey Anadolu Lisesi'nden AbdulHadi Şahin ise üçüncü oldu.