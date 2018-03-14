Çocuğuna şiddet uygulayan anneye 2 yıl hapis istemi

İddiaya göre, 7 yaşında bir çocuk rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede, gördüğü şiddet nedeniyle çocuğun iç organlarının darp edildiği tespit edildi. Yerel mahkeme çocuğuna şiddet uygulayan anne hakkında verilen cezayı erteledi. Yargıtay ise şiddet uygulayan annenin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğine hükmetti ve annenin 2 yıl hapsi istendi.

Habertürk'ün haberine göre, 7 yaşındaki Ömür düzenli olarak annesi tarafından dövülüyordu. Bir gün kardeşleriyle oynarken yaramazlık yaptığı gerekçesiyle yine annesinin şiddetine maruz kaldı. Karın bölgesine atılan yumruklar nedeniyle rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Ömür'ün vücudunda travmatik bulgular tespit edildi. Olay savcılığa bildirildi.

Yanıklar da tespil edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, anne D.Ç. hakkında soruşturma başlattı. Anne D.Ç. oğlunu darp etmediğini, yaramazlık yaptığında bazen uyarı amaçlı vurduğunu söyledi. Ancak adli tıp kurumu raporu tersini söylüyordu. Raporda, 7 yaşındaki Ömür'ün sürekli darp nedeniyle karın içi organlarının hasar gördüğü ve bağırsak tıkanıklığı oluştuğu belirtildi. 7 yaşındaki çocuğun vücudunda yanıklar da tespit edildi. Raporda buna da dikkat çekildi. Anne ise yanıkların evdeki sobadan kaynaklandığını iddia etti. Soruşturma sonrasında anne D.Ç. hakkında çocuğuna uyguladığı şiddet nedeniyle Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sonunda anne hakkında 7 yaşındaki oğlunu kasten yaralama suçundan 8 ay hapis cezası verildi, ancak bu ceza ertelendi. Dosya daha sonra temyiz incelemesi için Yargıtay'ın önüne geldi. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Çocuğunu yaralayan anneye en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Gerekçeli kararda annenin çocuğunu kasten yaraladığı vurgulandı.

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