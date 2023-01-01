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POLİTİKA

'Çok ısrar ettiler': Baykal adaylığa destek vermedi

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Ancak Baykal’a yakın isimlere göre umduğunu bulamadı. Baykal’ın ısrar üzerine randevu verdiğini belirten Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun adaylık için destek istediğini ama Baykal’ın yeşil ışık yakmadığını söyledi. Yılmaz Ateş, Baykal’ın görüşmeden memnun olmadığını savundu. Baykal’ın kızı Aslı Baykal ise “Bir nezaket ziyaretiydi” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Çok ısrar ettiler: Baykal adaylığa destek vermedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal görüşmesi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek almak amacıyla ziyaret ettiği ortaya çıktı.

CHP’den ihraç edilen eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen görüşme talebinin CHP liderinden geldiğini söyledi. Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun iki yılı aşkın süre Deniz Baykal’ı hiç aramadığını ancak son iki aydır araya Levent Gök’ü sokarak randevu talep ettiğini belirtti.

YEŞİL IŞIK YAKMADI

Sevigen, “Deniz Bey randevu vermiyordu. Aslı Baykal istifa ettikten sonra bu randevu talepleri daha da sıklaştı. Dolayısıyla Deniz Bey de çok nazik bir insan, kim gelirse gelsin kapsını açar. Israra dayanamayarak bu randevuyu verdi. Ancak zorla alınan bir randevu. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda Baykal’ın desteğini almak istedi. Ancak Baykal, CHP liderinin bu isteğine yeşil ışık yakmadı” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ARADIĞINI BULAMADI

CHP Genel Merkezi’nin ‘siyasi rant’ beklentisi olmaksızın böyle bir görüşmeye yanaşmayacağının altını çizen Sevigen, “CHP’nin başında Baykal dönemi başta olmak üzere CHP’nin geçmişini yok sayan bir yönetim var. Bu görüşme sadece Kılıçdaroğlu’nun adaylık için aradığı desteği bulma görüşmesidir. Deniz Bey’in bu görüşmeden memnun olmadığı her halinden bellidir. Kılıçdaroğlu, Deniz Bey’in evinden aradığını bulamadan dönmüştür. Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu’nun yüzünün gülüyor olması, gerçekten güldüğü anlamına gelmiyor. Meral Hanım’la olan fotoğrafında yüzü asıktı. O nedenle zoraki bir gülüşle başarısız geçen bu görüşmeye başarı imajı katmaya çalışıyor” dedi.

BAYKAL MEMNUN DEĞİL

Deniz Baykal’ın yakın çalışama arkadaşlarından eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş de, Baykal’ın görüşmeden memnun olmadığını vurgulayarak “Görüşmeden memnuniyet duyan tek ismin Kılıçdaroğlu olduğu gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ise görüşmenin önceden planlandığını söyleyerek “Bir nezaket ziyareti” diye konuştu.

BEN DE GÖREV ALMAK İSTİYORUM

Öte yandan görüşmede olan CHP Milletvekili Levent Gök ise, Baykal’ın, “Kampanyada ben de görev almak istiyorum. CHP örgütleri büyük bir heyecanla ve hırsla seçimlere hazırlanmalı” dediğini aktardı.

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