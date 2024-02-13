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Çok sayıda ilde nefes kesen 'Kafes' operasyonları: Yedi organize suç örgütü çökertildi

Yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar çetesi ile Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:50 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:15 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi.
'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi.

7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-39” operasyonlarında; 7 Organize Suç Örgütü çökertildi.


İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-39” operasyonlarında; İstanbul'da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirtti.



Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Organize Suç Örgütlerine Karşı Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama,


Ölümle Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,Tefecilik, Çek ve Senet Tahsilatı, Şantaj, Fuhuşa Teşvik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.








#'Kafes-39' operasyonları
#Organize suç örgütü
#Çete
#Soner Tayyar
#Uğur Özgen
#Sadi Yıldırım
#Melik Korkut
#Mürsel Özağdaş
#Bülent Şimşek
2 saat önce
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