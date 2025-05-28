Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu

Çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu

09:2528/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Çöp toplama merkezinde yangın
Çöp toplama merkezinde yangın

Hatay'da çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde yaşandı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla yükselen alevlere ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlerleyen saatlerde de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.


#Hatay
#yangın
#müdahale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi