Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çapıştı: 1 yaralı

Kaza, İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi ilçe çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K. idaresindeki 06 DT 7474 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Recep E. yönetimindeki 19 FF 576 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevrdeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Recep E., İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.