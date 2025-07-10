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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü: Savaşları bitirmek için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü: Savaşları bitirmek için gayret gösteriyoruz

19:4910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Avusturya Başbakanı Stocker ile Cumhurbaşkanı Erdoğan. (Foto: Arşiv)
Avusturya Başbakanı Stocker ile Cumhurbaşkanı Erdoğan. (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Avusturya'nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, işbirliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

"Savaşları bitirmek için gayret gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze'deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

"Suriye'de refah artırılmalı"

Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Recep Tayyip Erdoğan
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