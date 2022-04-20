Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da sporcularla iftar sonrasında açıklamalarda bulundu. "Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her başarının gerisinde sabırla, alın teriyle dokunan bir süreç vardır. Altyapı tesisleri, sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz süreçte etkili oldu." ifadelerini kullandı.

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