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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da annelere seslendi: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırda annelere seslendi: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki vatandaşlara seslendi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan eylemle tarihe adlarını yazdıran annelerin evlat mücadelesi 1000'inci gününe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bundan tam bin gün önce başlayan mücadeleniz eşine az rastlanır bir mücadele olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Şahsım ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır.

Diyarbakır'da ve diğer şehirlerde annelerimizin verdiği mücadeleyi verdiğimiz operasyonlarla tamamlıyoruz. Artık çocuklarımızı kandıramayan terör örgütün faaliyet sahalarını da birer birer kapatıyoruz. Terör örgütü meydanın boş olmadığını gördü.

Ayrıntılar geliyor...

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Mücadeleniz tarihealtın harflerle yazıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da annelere seslendi.

​Bir ülkeye daha sıçradı.

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