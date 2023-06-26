Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Hatay Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla deprem kentleri Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karar gereği, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevine, Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.