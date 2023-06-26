Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Hatay Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı

Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla beş yeni isim atandı. Göreve getirilen isimler, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atanmıştır" ifadeleriyle Resmi Gazete'de yer aldı.