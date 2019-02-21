Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Valiliğini ziyaret etti
MANİSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan şeref defterini imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şeref defterini imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.

Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

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