Cumhurbaşkanı Erdoğan polis gözetiminde Kur’an yakılmasına sert tepki gösterdi: İsveç NATO için destek beklemesin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’ya üyelik için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te polis gözetiminde Kur’an yakılmasına sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin, “Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır.” dedi. Külliye’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eyleminin, asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işareti olduğunu söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
Rabbimizin koruması altındaki Kur’an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada ‘Hah bak, işte biz Müslümanlara ne yaptık?’ diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO’ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’da belirtilen usullere uygun şekilde ülkeyi seçime götürmek istediklerini söyledi. Erdoğan, “14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Meclis’te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız” dedi.