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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli firmanın Avcılar'da açtığı fabrika için düzenlediği törene mesaj gönderdi. Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli firmanın Avcılar'da açtığı fabrika için düzenlediği törene gönderdiği mesajda, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

  • Çinli Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak Avcılar fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor
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Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİ DOSTU YATIRIM İKLİMİNİN ÖNEMLİ PAYI BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa yazılı mesaj gönderdi.

  • Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum"


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Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi: Telefon fiyatları düşebilir

"ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açılışa video mesajla katıldı.

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