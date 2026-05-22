Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıymetli bakanlar, enerji sektörünün değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel iş birliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvel emirde belirtmek istiyorum.

Sayın bakanlarla birlikte tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Enerji kalkınmanın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Bu kaynaklara ulaşmak devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar, bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Rusya-Ukrayna savaşında gündeme ilk gelen konu enerji tedariki, doğal gaz hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde İran'a başlatılan saldırıların olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki geliyor. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar baş gösterdi.

"Türkiye barışın kilit aktörü olarak öne çıktı"

Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir. Ülkemiz tüm tahriplere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır. Bunun tesirini uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Enerji kaynaklarının güvenli ve düşüş maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir.

Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken, diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir.

"Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşıldı"

Türkiye'nin vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Bunda son 23 yılda hükümetimizin çok büyük adımlarının payı vardı. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin doğalgaz giriş kapasitesi 90 milyar metreküptü. Bugün 495 milyar metreküpe çıktı. Toplam 5 boru hattı ile doğalgaz tedarik ediyoruz. Türkiye 50'den fazla şirketten doğalgaz temin ediyor. LNG terminalleri FSRU tesisleri ve boru hatlarıyla Türkiye'nin en büyük enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Günlük LNG saflaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız.

"Gabar'da tarih yazdık"

Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız, 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. “Bulanlar ancak arayanlardır” şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküpe çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. On yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla ve istihdamla anılıyor.

Yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor. İstihdam artıyor. Tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor.

"Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla yeni bir hikaye yazılacak"

Bakınız bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikâye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye, ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı on yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye Petrolleri'nin toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

"Türkiye küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri"

Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan iş birliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları elverirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz, uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir.

Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni iş birliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz.

"Tarihi bir başarıya imza attık"

Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Maden çeşitliliği bakımından dokuzuncu sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan ülkemiz, Eti Maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv, Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip dördüncü ülkesi olduk. Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgâr enerjisinden hidroelektrik santrallerine temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
















