Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Allah zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum.
Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Allah zihin açıklığı versin.
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