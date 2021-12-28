Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDdeki MAS-ICNA Kongresine "İslam düşmanlığına karşı dayanışma" mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki MAS-ICNA Kongresine "İslam düşmanlığına karşı dayanışma" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren ve bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj gönderdi. Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDdeki MAS-ICNA Kongresine İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren ve bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'ne görüntülü mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

  • "Rabbimiz Kura’n-ı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden Hazreti Mevlana da 'ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var' diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir. Bizler, gerek siyasi gerek günlük hayatımızda, gerekse ülkemiz, milletimiz ve ümmet için verdiğimiz mücadelede bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir rahatlığa mazhar olduk."

Kovid-19 salgını sonrasında da kolaylık ve rahatlığın olacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun için umutsuzluğa kapılmadan, tedbire sarılıp takdire ram olarak mücadelemizi kararlılıklar sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Salgın sebebiyle işini kaybeden insanlara yardım edilmesi tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için sarf edilen çabaları da artırmak gerektiğine dikkat çekti.

İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşumül kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun, tüm Müslümanlar kardeştir." ifadelerini kullandı.

İslam’da tefrikaya, kavmiyetçiliğe, fitneye ve teröre yer olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğuna çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını sonuna kadar açacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
OYNAT 06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü mesajı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum günün yayımlanan video mesajla kutladı.

Mesajına Azeri mevkidaşı Aliyev'in doğum gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Can Azerbaycan'ın can Cumhurbaşkanı değerli kardeşim sayın İlham Aliyev'i doğum günü münasebetiyle canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden kendisine daha nice sağlıklı doğum günlerini nasip etmesini niyaz ediyorum diliyorum.

Kendisine sevdikleriyle, kıymetli ailesiyle birlikte hayırlı ömürler diliyorum. İlham kardeşimin başkomutanlığında ve önderliğinde Azerbaycan yaklaşık 30 yıllık işgali 44 günde sona erdirerek haklı davasında destansı bir zafer kazandı. Tek millet iki devlet şiarıyla Türkiye'nin kardeşlik vazifesinin gereğini yaptığı vatan muhaberesi sürecinde türlü provokasyonlara rağmen İlham kardeşim kararlı, itidalli liderlik sergileyerek zaferin baş mimarı oldu.' dedi.


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