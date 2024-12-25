Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum.

Şam'ın kahraman evlatlarını yiğit evlatlarını zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyor, zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum.

Balıkesir'deki patlama

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Azerbaycan ve Kazakistan'a da milletimiz adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Aynı şekilde Balıkesir'de bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların içinde yoğun bakımda olanlar var. Bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsur öğrencimizin bakımı devam ediyor. Allah acil şifalar versin.

CHP'li belediyelere: SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu Cumartesi günü tamamlandı. Muhalefet bütçe görüşmelerinde hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koydu. Şov yapmak, meclisi kışkırtmak dışlında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidara alternatif olmak değil muhalefetin konforlu alanlarında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz.

SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk. Ama Sayın Özel, kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldum.

Emeklinin, esnafın, çiftçinin, yetimin, engellinin hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmedik, yedirmeyiz.

Asgari ücret açıklaması

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılın 3 çeyreğinde bir trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.

"Terörsüz Türkiye hedefimizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz"

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.

Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız.

Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

"Doğru duvar yıkılmaz"

Büyüklerimiz “Doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçar kurtulmaz” diyor. Bu hikmet dolu sözün ne kadar doğru olduğunu Suriye krizinin 13 yıllık serencamında bizzat müsaade ettik. Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı bir yazı sebebiyle tutuklanması, işkence görmesi ve vahşi rejim güçleri tarafından şehit edilmesi ile başladı.

Esed ve rejimi ülkemizin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen barışsın protestoları son derece kanlı bir şekilde bastırmayı tercih etti. Kanı durdurma, çatışmaları sonlandırma imkanı varken Esed kendi halkına zulmetmeye, zulmünde de kibirlenmeye devam etti.

13 yılı aşan katliam politikası sebebiyle komşumuz Suriye büyük bir kaosa ve istikrarsızlık iklimine sürüklendi. Şehirler, köyler islam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserler bombalandı.





Bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli evini, doğduğu toprakları, vatanını terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Bir kısmı da bölgedeki diğer ülkelere ve Avrupa'ya göç etti.





Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz?





Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz?





"Özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz"

Halep'te, Şam'da, Hama'da Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.





CHP'nin eski yönetimi, devrik başkanları Suriye'deki insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı. Sınır ötesi operasyonlarımıza gayriahlaki yerde durdular. Hatasını kabul etmek insan için büyük erdemdir. Hakkına girdiği mazlumlar ile helalleşmek insaniyet göstergesidir.





Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta zafere ulaşmıştır. Baas Rejimi yıkılmış, Esad korkağı Suriye'den kaçmıştır. Artık bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye daha fazla kan dökülmemesi için gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Bu zafer muhteşem bir başarıdır. Suriye halkı ülkelerini bir katliam şebekesinden kurtardı. Suriye halkı geleceklerini kendilerinin tayin edeceği yola girdi, bundan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz Halep'te, Şam'da, Humus'ta Özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı gördükçe şad oluyoruz. Suriyeli mazlumların umutla parıldayan gözlerine baktıkça şad oluyor, mutlu oluyoruz.





Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esed'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemiz ile Suriye'nin yanında olacağız. MİT başkanımızı ve Dışişleri bakanımızı Suriye'ye gönderdik. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şera, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, devletin yeniden görevlerini yapabilmesi için yeni yönetime katkı vereceğiz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak.





DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahları ile teslim olacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütlerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız ar. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Kürdü ile Türkü ile biz aynı havayı soluyor, aynı gökyüzüne bakıyoruz. Hepimiz ortak medeniyetin çocuklarıyız. Geleceğimizi de ortaklaşa inşa edeceğiz. DEAŞ Suriye için de bizim için de yok edilmesi gereken tehdittir. Bunlarla göğüs göğse çarpışan tek ANTO müttefikidir. Kimse bunun üzerinden bize ders vermez. Başkaları için Suriye'nin huzuru ikinci sırada yer alabilir ama biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak isteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.





Sayın Özel'in dünkü açıklamaları son derece talihsizdir. 13 yıldır aynı hatasını Özel liderliğinde de sürdürüyor CHP. Esad'in kaçışının ertesi günü ırkçı atak geçirenlerden vicdanlı davranmalarını beklemek hayaldir.





Gelecek Partisi'nden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.







