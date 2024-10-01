Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası tebriki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum." dedi.
"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur’an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.
Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum."