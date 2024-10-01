Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası tebriki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda millet olarak son iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Söz konusu yıkım projesinin kimi zaman minarelerden "Allahuekber" nidalarının susturularak yapıldığını; kimi zaman medya, kimi zaman da kimi zaman da kaleminden nefret akan sözde aydınların kullanıldığını aktaran Erdoğan, "Eskisi kadar olmasa da hala birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor." dedi.