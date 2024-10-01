logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası tebriki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası tebriki

Semih Bozkuş
22:501/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınladı.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.
" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur’an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.

Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'manevi işgal' vurgusu: Millet olarak iki asırdır çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda millet olarak son iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Söz konusu yıkım projesinin kimi zaman minarelerden "Allahuekber" nidalarının susturularak yapıldığını; kimi zaman medya, kimi zaman da kimi zaman da kaleminden nefret akan sözde aydınların kullanıldığını aktaran Erdoğan, "Eskisi kadar olmasa da hala birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor." dedi.


#Camiler ve Din Görevlileri Haftası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kur’an Kursu

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları ile kira artış zammı ne zaman açıklanacak?