Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Erdoğan "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 31 Aralık 2020, 09:48 Son Güncelleme: 31 Aralık 2020, 09:55 AA