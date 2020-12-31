Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir."
Erdoğan: "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum."
Erdoğan: "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum."
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