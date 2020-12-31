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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Erdoğan "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir."

Erdoğan: "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum."

Erdoğan: "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum."

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