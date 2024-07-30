Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakana sert tepki: Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz





#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/cotNB8bR9T — Yeni Şafak (@yenisafak) July 30, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet mücadelesine girişmiş her bir kardeşim sahada olmak, milletle iç içe olmak mecburiyetindedir.

Siyasetin dalgalı denizinde gelgitler olabilir bunları tamamı geçicidir dönemseldir. Asıl olan milletle gönül bağını muhafaza etmektir, asıl olan milletin gönül tahtından aşağıya düşmemektir.

Muhalefetin milletin meselelerine nasıl bakıp kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiğini topluma dair her konuda görüyoruz.









Aziz kardeşlerim, muhalefetin millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını topluma dair her konuda görüyoruz. Son 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada konumlanamadılar. Terörle mücadeleden, milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele ederken, CHP'li vekiller ülke ülke dolaşıyor ve PKK'lı canileri çiçek çocuklar diyerek aklamaya çalışıyorlar.









"Somali'ye yardıma koşarken de karşımızda CHP zihniyetini bulduk"

Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma mücadelesinde en sert eleştiriyi yine CHP'den aldık. Libya meselesinde aynı vahim durumla karşılaştık. Türk askerinin Libya'da ne işi var söyleminde CHP vardır. Somali'ye yardıma koşarken de karşımızda CHP zihniyetini bulduk.

Son olarak Meclis'te DEM'li ortaklarıyla beraber Somali tezkeresine hayır dediler. Hamas'ı şeytanlaştırma üzerine nasıl şeytani bir dil kullandıklarını biliyoruz.

CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi

Mavi Vatan'a sahip çıkma konusunda en ufak bir geri adım atmayacağız. Benzerini Mavi Vatan konusunda görüyoruz, 'masal' diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir. Türkiye aleyhine bu sözleri meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla derdi nedir? Biz CHP'nin her konuda bizimle aynı düşüncede yer almasını beklemiyoruz. Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz.

Bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin.









"Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür"

Gazze'de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşimizi kalleşçe şehit etti. 100 bin Filistinli kardeşimiz yaralandı. Küvezdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gittiler. Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Okulları vuracak kadar alçaldılar. Savaşın bile bir hukuku vardır. İsrail bunu bile yok saydı. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.

Batılı liderler, görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyorlar. Gazzeli 40 bin çocuk ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. İslam dünyasın birkaç ülke hariç hiçbir irade gösteremiyor. Müslümanım diyen birisinin böyle bir şeye rıza göstermesi mümkün mü?

İsrailli Bakan'a sert tepki: Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz

Biz İstiklal Marşı bile "Korkma" diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz.

"Paris'teki olimpiyat açılışı ahlaksızlıktır"

Olimpiyatlar insan tabiatını bozan sapkınlığa alet edildi. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak çocuklar iğrenç şekilde hedef alındı.