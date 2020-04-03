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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya ve İspanya'ya mektup: Dost kara günde belli olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan tıbbi malzeme yardımı yapılan İspanya ve İtalya’nın başbakanlarına birer mektup gönderdi. İtalya Başbakanı Conte’ye “Mateminizi paylaşıyoruz” yazan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’e “Dost kara günde belli olur” mesajını yolladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye önceki gün koronavirüsle en büyük mücadelenin verildiği İtalya ve İspanya’ya yardım malzemeleri gönderdi. Yardım dolayısıyla iki ülke ve NATO’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İspanya ve İtalya’nın başbakanlarına birer mektup gönderdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye mektubunda şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Kovid-19 salgınının tüm dünya için büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğü, maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Giuseppe Conte

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Pedro Sanchez Perez-Castejon

DOSTLUĞUN NİŞANESİ

Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya’nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik. Sayın Başbakan, gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin ardından bir kez daha salgın hastalıkla mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirterek, en kısa zamanda ulaşacağımıza inandığım sağlıklı günlerde sizinle yeniden görüşmeyi temenni ederim.”

TAZİYELERİMİ SUNUYORUM

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon’a gönderdiği mektubunda ise şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Dost ve müttefik İspanya’nın tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını biliyorum. Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir.

TÜM KOLAYLIĞI SERGİLEDİK

  • Türkçemizde ‘Dost kara günde belli olur’ diye bir atasözümüz vardır. Avrupa Birliği’nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelenizde zatı alinize ve hükümetinize kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra daha önce de sizinle görüşmüş olduğumuz üzere, ikili iş birliğimizi ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirvemizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum.” 

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