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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı: Vefatını büyük üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında vefat eden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı: Vefatını büyük üzüntüyle öğrendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Cengiz

Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cengiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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