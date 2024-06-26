Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in açıklamalarına yanıt: Ben söyleyeceklerimi söyledim bunun dışında söyleyecek bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan "Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır." dedi. Siyasette yumuşama tartışmalarına da değinen Erdoğan "Bizim normalleşme yapımız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Dilini, söylemini düzeltecek olan muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz." ifadelerini kullandı.