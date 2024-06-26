Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in açıklamalarına yanıt: Ben söyleyeceklerimi söyledim bunun dışında söyleyecek bir şey yok

Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Grup toplantısında kullandığı, "Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir." ifadesi üzerine,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı, "Yumruklarımız sıkılı olmayacak, el sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye devam edeceğiz."
açıklaması sorulan
Erdoğan, "Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok." dedi.
"Rutte Türkiye'yi ziyaret edecek"
"Rutte Türkiye'yi ziyaret edecek"
NATO Genel Sekreterliğine Mark Rutte'nin seçilmesi hatırlatılarak,
"Yeni NATO Genel Sekreterinden bir beklentiniz var mı?"
diye sorulan Erdoğan, şunları söyledi:
"Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. 'Hayırlı olsun' dedim. Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi."
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11 dakika önce