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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna zirvesine mesaj: Barışı yeniden tesis etmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşünü yineleyerek, "Barışın inşası için daha önce İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.” dedi.

Semih Bozkuş
18:09 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:55 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği videomesajda önemli mesajlar verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğinin altını yeniden çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz’de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Barışın inşası için daha önce İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.” dedi.

Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, mahalli idareler seçimlerine hazırlıkları dolayısıyla zirveye katılamadığını belirtti.

"Zelenski'nin 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz"

Video mesaj vasıtasıyla olsa da katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın, gıda güvenliğiyle ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini anımsattı.

"İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız"

Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum."


Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere, zirvenin düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik etti.




#Müzakere
#Karadeniz
#Ukrayna
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Video Mesaj
#Barış
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