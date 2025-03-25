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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesini hedef alan vandallara Soylu'dan tepki: Sabrımızı yanlış anlıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesini hedef alan vandallara Soylu'dan tepki: Sabrımızı yanlış anlıyorsunuz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5525/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süleyman Soylu Saraçhane'deki skandaldan Özgür Özel ve CHP'yi sorumlu tuttu.
Süleyman Soylu Saraçhane'deki skandaldan Özgür Özel ve CHP'yi sorumlu tuttu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel ve avanesi, sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz, provokatörlere talimat veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısı yaptığı eylemciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’a hep bir ağızdan defalarca küfretti.


Bu saygısızca sözlerin ardından tüm kesimlerden tepkiler yükselmeye devam ediyor.


Soylu'dan sert tepki


İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesine ve ailesine yönelik hakaret edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


"Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız"


Muhalefete sert tepki gösteren Soylu, yaşananlardan CHP ve Özgür Özel'i sorumlu tuttu.


Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz.

Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi. Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız.

43 kişi gözaltında


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik edilen küfür ve hakaretlerin ardından resmi işlem başlatıldığını duyurdu.


Yerlikaya, 'aşağılık bir saldırı' olarak nitelendirdiği bu olaylarla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.




#Süleyman Soylu
#Tenzile Erdoğan
#Saraçhane

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