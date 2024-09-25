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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasını hazmedemeyen muhalif troller algı yapmaya kalkıştı: Yalanları kısa sürede ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasını hazmedemeyen muhalif troller algı yapmaya kalkıştı: Yalanları kısa sürede ellerinde patladı

12:3825/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasına, "Birileri rahatsız olsa da ve şahsımızı hedef alsalar da, bugün burada insanlığın ortak sahnesinde bazı gerçekleri açıkça dile getirmek istiyorum," diyerek başlayan Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek Filistin’i henüz tanımayan ülkelere tarihin doğru yanını seçmeleri için çağrıda bulundu. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran tarihi konuşmayı hazmedemeyen muhalif kesim ise sosyal medyada algı operasyonu çekmeye kalkıştı. Eski bir BM görselini tek bir yerden düğmeye basmışçasına paylaşan muhalif hesaplar, Erdoğan'ın boş salona konuştuğunu iddia etti. Ancak salonda bulunan gazetecilerin objektiflerine yansıyan görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. Alenen yalan söyleyerek toplumu aldatmaya çalışan troller ise paylaşımlarını kaldırmadı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 79. oturumu, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde gerçekleştirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından kürsüye çıkan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, burada yaptığı konuşmada, uluslararası gündemin önemli meselelerine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu konulardaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, Genel Kurul’a hitap ederken
"Gerilimin merkezinde bulunan bir ülkenin lideri olarak sizlere sesleniyorum"
dedi ve Birleşmiş Milletler’in, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşların ardından uluslararası barışı sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Gazze'nin sesi oldu


Konuşmasında, dünya genelindeki çatışmalar, iklim değişikliği, insan hakları ihlalleri ve ekonomik adaletsizlik gibi konulara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze konusuna ise özel bir parantez açtı.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de terör devleti İsrail'in sürdürdüğü katliama dikkat çekerek "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki soykırımın sona ermesi ve Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının yaşamını tehdit eden bu katliam çetelerini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?" diye sordu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulundu. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalı"


Tüm dünyaya çağrıda bulunan Erdoğan
"İsrail'in tutumu bir kez daha göstermiştir ki, uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, katil İsrail yönetiminin temel insan haklarını göz ardı ederek Filistin halkına etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını, ayrıca topraklarını işgal ettiğini belirtti.
"Filistinliler, son derece haklı bir şekilde meşru direniş haklarını kullanıyorlar. Filistin halkının, topraklarını işgal edenlere karşı gösterdiği direnç asildir, onurludur ve kahramancadır"
diyen Erdoğan "Canlarını hiçe sayarak vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi içtenlikle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Siyonistlerin yüzü asıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyonistlerin işlediği savaş suçlarını anlattığı sırada dikkatler İsrailli ekibe çevrildi.





Kameralara yansıyan görüntülerde, siyonist temsilcilerin Erdoğan’ın konuşması esnasındaki surat ifadeleri dikkat çekti. Siyonistlerin yüzlerinin asıldığı görüldü.


Muhalif troller rahatsız oldu


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör devleti İsrail'in işlediği soykırımı tüm dünyanın gözü önünde haykırarak Gazzeli masumların sesi olması Türkiye'deki bazı muhalif kesimleri rahatsız etti.


Özellikler sosyal medya trolleri tüm dünyanın takdirle karşıladığı tarihi konuşması sabote etmek için yoğun çaba sarf etti.


Eski fotoğrafla algı operasyonu


Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yoğun bir kalabalığa hitap etmesine rağmen Erdoğan'ın eski bir BM konuşmasına ait fotoğraf üzerinden algı operasyonu çekildi.


Tüm dünyanın gözünün çevrildiği BM Zirvesi'ne olan basın ilgisini düşünemeyecek kadar Erdoğan nefreti gözlerini karartan aralarında firari hain Can Dündar'ın da bulunduğu muhalif hesaplar salonun boş olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını çok az bir grubun dinlediğini iddia etti.


Muhalif hesaplar sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili dezenformasyon yaptı

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı


Kendi takipçilerini alenen aldatan muhalifleri yalanı ise çok geçmeden ellerinde patladı.


BM zirvesini salonda takip eden
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni
Ersin Çelik
'in objektifine yansıyan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı sırada salonun dolu ve kalabalık olduğu görüldü.


Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen ise açık açık yalanları ifşa olan troller ne paylaşımlarını sildi ne de hitap ettikleri kesimden özür diledi.


Algı operasyonuna tepki gösteren gazeteci Adem Metan da X hesabından yaptığı paylaşımda
"Değerli arkadaşlar Sn. Erdoğan konuşurken, salonun çekilen bu fotoğrafı bana ait. Bile bile neden boş salon fotoğrafı yayınlayıp dezenformasyon yapılıyor anlamak güç. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve diğer konular bir yana masum Gazze halkının mağduriyetini dile getirdi. Bu da mı sizi mutlu etmiyor. Doğruyu merak eden takipçilerim için fotoğrafı paylaşmak istedim."
ifadelerini yazdı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Gazze

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