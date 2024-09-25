Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasını hazmedemeyen muhalif troller algı yapmaya kalkıştı: Yalanları kısa sürede ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasına, "Birileri rahatsız olsa da ve şahsımızı hedef alsalar da, bugün burada insanlığın ortak sahnesinde bazı gerçekleri açıkça dile getirmek istiyorum," diyerek başlayan Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek Filistin’i henüz tanımayan ülkelere tarihin doğru yanını seçmeleri için çağrıda bulundu. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran tarihi konuşmayı hazmedemeyen muhalif kesim ise sosyal medyada algı operasyonu çekmeye kalkıştı. Eski bir BM görselini tek bir yerden düğmeye basmışçasına paylaşan muhalif hesaplar, Erdoğan'ın boş salona konuştuğunu iddia etti. Ancak salonda bulunan gazetecilerin objektiflerine yansıyan görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. Alenen yalan söyleyerek toplumu aldatmaya çalışan troller ise paylaşımlarını kaldırmadı.
Gazze'nin sesi oldu
Konuşmasında, dünya genelindeki çatışmalar, iklim değişikliği, insan hakları ihlalleri ve ekonomik adaletsizlik gibi konulara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze konusuna ise özel bir parantez açtı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de terör devleti İsrail'in sürdürdüğü katliama dikkat çekerek "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki soykırımın sona ermesi ve Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının yaşamını tehdit eden bu katliam çetelerini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?" diye sordu.
"Cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalı"
Siyonistlerin yüzü asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyonistlerin işlediği savaş suçlarını anlattığı sırada dikkatler İsrailli ekibe çevrildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, siyonist temsilcilerin Erdoğan’ın konuşması esnasındaki surat ifadeleri dikkat çekti. Siyonistlerin yüzlerinin asıldığı görüldü.
Muhalif troller rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör devleti İsrail'in işlediği soykırımı tüm dünyanın gözü önünde haykırarak Gazzeli masumların sesi olması Türkiye'deki bazı muhalif kesimleri rahatsız etti.
Özellikler sosyal medya trolleri tüm dünyanın takdirle karşıladığı tarihi konuşması sabote etmek için yoğun çaba sarf etti.
Eski fotoğrafla algı operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yoğun bir kalabalığa hitap etmesine rağmen Erdoğan'ın eski bir BM konuşmasına ait fotoğraf üzerinden algı operasyonu çekildi.
Tüm dünyanın gözünün çevrildiği BM Zirvesi'ne olan basın ilgisini düşünemeyecek kadar Erdoğan nefreti gözlerini karartan aralarında firari hain Can Dündar'ın da bulunduğu muhalif hesaplar salonun boş olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını çok az bir grubun dinlediğini iddia etti.
Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
Kendi takipçilerini alenen aldatan muhalifleri yalanı ise çok geçmeden ellerinde patladı.
Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen ise açık açık yalanları ifşa olan troller ne paylaşımlarını sildi ne de hitap ettikleri kesimden özür diledi.