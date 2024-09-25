Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasını hazmedemeyen muhalif troller algı yapmaya kalkıştı: Yalanları kısa sürede ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de terör devleti İsrail'in sürdürdüğü katliama dikkat çekerek "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki soykırımın sona ermesi ve Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının yaşamını tehdit eden bu katliam çetelerini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?" diye sordu.