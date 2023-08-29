Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Dört il için acele kamulaştırma ve koruma kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 11 banka, “Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi”ni devreye aldı. 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli finansman imkanı sunan kredinin vadesi 12 ay ile başlayacak, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacağını bankaya yönlendirmesi durumunda 36 aya kadar çıkabilecek. Böylelikle tek seferlik kredi yerine sürekli dönen bir finansman akışı sağlanacak.