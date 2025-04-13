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Bosnalı üç lideri aynı masada buluşturdu: Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın

Bosnalı üç lideri aynı masada buluşturdu: Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın

04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Görüşmede, savunma sanayii ve enerji işbirliğini çeşitlendirme konusu da ele alındı.
Görüşmede, savunma sanayii ve enerji işbirliğini çeşitlendirme konusu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Bosna Hersek'in ayrılıkçı rüzgarlar estiren Sırp temsilcisi Zeljka Cvijanovic ile Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic'i kahvaltıda buluşturdu. Komsic, Saraybosna'dan farklı olarak daha yumuşak bir tonda konuştuklarını aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın" mesajı verdi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Bosnalı üç etnik grubun liderini aynı masada buluşturan Erdoğan, Bosna Hersek'in ayrılıkçı rüzgarlar estiren Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi. İkili ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti. Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti. Daha sonra görüşmeyi değerlendiren Komsic de Saraybosna'dan farklı olarak daha yumuşak bir tonda konuştuklarını aktardı.

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TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
- Erdoğan dün Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile de görüştü. Savunma sanayii ve enerji işbirliğini çeşitlendirme konusu ele alındı. Terörle mücadelede dayanışmanın devam etmesi için Bulgaristan'dan adım beklendiği vurgulandı.
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SUDAN’IN YENİDEN İNŞASI
- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ı kabul eden Erdoğan, Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini yineledi.
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BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU HATTI
- Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın” tam kapasiteyle faaliyete geçmesini istediğini ifade etti.
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SOMALİ’YE TAM DESTEK
- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’la bir araya gelen Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile de bölgesel ve küresel konuları ele aldı.


Gazze’de sürgünü kabul etmiyoruz

Muhammed Mustafa - Recep Tayyip Erdoğan

Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu kaydetti. Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini vurguladı.


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