Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Bosnalı üç etnik grubun liderini aynı masada buluşturan Erdoğan, Bosna Hersek'in ayrılıkçı rüzgarlar estiren Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi. İkili ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti. Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti. Daha sonra görüşmeyi değerlendiren Komsic de Saraybosna'dan farklı olarak daha yumuşak bir tonda konuştuklarını aktardı.