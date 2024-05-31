Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz" dedi. Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes- 2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke olmadığına işaret ederek, "Şu an dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ediyor" dedi.





SİNSİ BİR PLAN UYGULANIYOR

Suriye'de halen kaos ve istikrarsızlığın hakim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."





HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ

"DEAŞ ile mücadele argümanının artık bizim nazarımızda hiçbir hükmünün kalmadığının bilinmesini istiyorum" diyen Erdoğan, DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden bu örgüte sahada en ağır darbeyi indiren ve hezimete uğratan tek NATO müttefikinin Türkiye olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolayısıyla bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz." diye konuştu.





İnsanlığın bittiği nokta

Bir yanda bölgede ümit verici gelişmeler yaşanırken diğer yanda İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının katlanarak arttığına dikkati çeken Erdoğan, 7 Ekim'den beri 36 binden fazla masum, savunmasız insanın acımasızca katledildiğini hatırlattı. Erdoğan, 15 binden fazla çocuk, 10 binden fazla kadının İsrail güçleri tarafından Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında öldürüldüğünü ve 2,3 milyon insanın göçe zorlandığını anımsattı.





SAVAŞ DEĞİL APAÇIK SOYKIRIM

Gazze'nin, yaklaşık 8 ay içinde neredeyse tek bir sağlam binanın kalmadığı devasa bir harabeye döndüğünü vurgulayan Erdoğan, "Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek hiçbir gerekçe olamaz. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. 36 bin masum insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri vurmak, gıda sırası bekleyen sivillerin, yardım götüren görevlilerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil, apaçık soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu.





İHA ve SİHA’da ilk üçteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etraf ateş çemberiyken askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından Türkiye'nin güçlü olması ve caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte mecburiyet olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi: "İHA ve SİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağı Kızılelma, 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN, Akıncı, Aksungur, ANKA-3 ve diğer pek çok kabiliyetlerimizde kendimizi sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Aralarında müttefiklerimizin de olduğu tedarikçilerin uyguladığı kısıtlamalara rağmen bunları başardık.”





İlklerin tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikata yerli ve milli silah ve platformlar damga vurdu. Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.





HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMADI

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi. Herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı tatbikatta, BM’nin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade edildi. 45 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın gece faaliyetleri önceki gün başarıyla yapılmıştı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 ile Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi.



