Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Koruyucu Aile Günü'nü kutladı: Merhametle kurulan bağ güçlü toplumun temelidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Koruyucu Aile Günü'nü kutladı: Merhametle kurulan bağ güçlü toplumun temelidir

18:3530/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yılmaz, merhametle kurulan bağların güçlü toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, koruyucu ailelere teşekkür etti. Paylaşımında, çocuklara yuvalarını açan ailelerin topluma kattığı değerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."


#Cevdet Yılmaz
#Koruyucu Aile Günü
#çocuk
#ebeveyn
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri SGK geri ödeme listesine alındı