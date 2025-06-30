Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Koruyucu Aile Günü'nü kutladı: Merhametle kurulan bağ güçlü toplumun temelidir

"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."