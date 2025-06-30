Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Koruyucu Aile Günü'nü kutladı: Merhametle kurulan bağ güçlü toplumun temelidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yılmaz, merhametle kurulan bağların güçlü toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, koruyucu ailelere teşekkür etti. Paylaşımında, çocuklara yuvalarını açan ailelerin topluma kattığı değerin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."