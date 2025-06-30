Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek güçlü ailelerle mümkün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yayımladığı video mesajında, dünyanın dört bir yanında, çocuklara sıcak bir yuva açan, onları sarıp sarmalayan tüm koruyucu ailelere teşekkür etti.
Güçlü bir geleceğin, güçlü ailelerle mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, koruyucu aileliğin, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biri olduğunun altını çizdi.