Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi: Yaptıkları zulmün hesabını verecekler

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Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir.