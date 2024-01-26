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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi: Yaptıkları zulmün hesabını verecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin "İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:47 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 20:17 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına yönelik şunları kaydetti:

"
Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir.
İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve ardından bölgede kalıcı barış, istikrar ve huzurun yolunu açacak bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi karara imza atan Uluslararası Adalet Divanı'na, yargı sürecini başlatan Güney Afrika'ya ve sürece her platformda büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."


#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#İsrail hakkındaki ara karar
#Uluslararası Adalet Divanı
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