Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki: Misyonunuz darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'nde Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef alan raporun onaylanmasını kınadı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.