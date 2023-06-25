Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki: Misyonunuz darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin darbecilerle mücadelesini hedef gösteren raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde onaylanmasını kınadı. Çelik, "Darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir" dedi. Çelik ayrıca, "Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız." ifadelerini kullandı.