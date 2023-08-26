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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yerel seçim mesajı: Belediyeyi şöhret için kullanmaya çalışanlar bu seçimde kaybedecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Burada yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel seçime yönelik mesajlar veren Yılmaz, "Belediyeleri şan şöhret ve başka amaçlar için araç olarak kullananlar kaybedecek. Bunların karnesini vatandaşımız seçimde verecek" dedi.

09:31 . 26/08/2023 Cumartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü etkinlerine katılmak için Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk ziyaretini Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na gerçekleştirdi. Ziyarette çiçeklerle karşılanan Yılmaz, kendisini seslenen çocukların yanına giderek sohbet etti. Çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, valilik makamına çıkarak şeref defterini imzaladı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra toplantı gerçekleştirdi. 

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Ardından Cevdet Yılmaz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti’nin ‘Şehir Buluşmaları’ kapsamındaki ziyarette Yılmaz, Afyonkarahisar’ın bir taraftan Kurtuluş Savaşı’nın çok önemli bir merkezi, Büyük Taarruz'un başladığı il olarak tarihi bir konuma sahip olduğunu söyledi. Diğer taraftan dün 22’nci yaşını idrak ettikleri AK Parti’nin temellerinin atıldığı il olduğunu belirten Yılmaz,
“Bu açıdan da ayrı bir yeri, değeri var. Dün AK Parti’nin 22’nci yılını kutladık, bunun aşağı yukarı 21 yılı iktidarda, yönetimde geçti. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak bize bu vatanı kuran, bizi bugünlere getiren ecdadımıza yakışır şekilde icraat yapmaya çalıştık. Ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye, demokrasimizi daha ileriye taşımaya gayret ettik ve çok şükür ki 21 yılda büyük başarılara imza attık. Kim ne derse desin, Halep ordaysa arşın buradadır diye bir söz var. Rakamlarla da bu ortada, diğer göstergelerle de bu ortada”
dedi. 

Büyüme rakamlarıyla örnek verdi

21 yıllık dönemde Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarından örnekler veren Cevdet Yılmaz, “Kişi başına 3600 dolardan almışız, 2022 itibarıyla 10 bin 600 dolara çıkmış. Ortalama büyüme hızımız, 2002’den 2022’ye 20 yılda yüzde 5.5 büyüme sağlamışız. Dünya bu arada 3.6 büyümüş. Yani dünya büyümesinin aşağı yukarı 2 puan üstünde bir büyüme performansı ortaya koymuşuz. Hele son dönemde pandemidir, Ukrayna-Rusya savaşıdır, depremdir birçok olumsuz etki var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümesini devam ettiriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde de yine yüzde 4 büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Bunlar kendiliğinden olmuyor, istikrar olmadan olmuyor. Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’yle birlikte Türkiye’ye siyasi istikrar geldi. Siyasi istikrarla da dünyanın geçtiği bu zorlu dönemlere rağmen ülkemizin karşı karşıya kaldığı, atlattığı birçok badireye rağmen ekonomimiz dünyadan çok daha hızlı büyüdü” diye konuştu. 

'Şikayet ettiğimiz sorunlar elbette var'

Şikayet edilen sorunların elbette olduğundan bahseden Yılmaz,
“Enflasyon başta olmak üzere, şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var ama bir taraftan da dünyayla mukayese ettiğimizde büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye iyi noktada. Geçen yıl 250 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Pandeminin pik yaptığı dönemden itibaren toplam 6 milyon ilave istihdam ürettik. İşte bütün bunlar siyasi istikrarın sonucu. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle, siyasi istikrarla aşacağız. Bir taraftan depremin yaralarını saracağız. Büyük bir afet hiç küçümsenecek bir şey değil. 11 vilayeti, 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun 10’da biri bir ülkede olsa ne kadar büyük olursa olsun ekonomisi etkilenir. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yılı alacak ama Allah’ın izniyle bu yaraları hep birlikte saracağız”
dedi. 

Deprem bölgesi bütçesi 762 milyar TL

Şu anda çadırda kalan hak sahibinin neredeyse kalmadığını belirten Yılmaz, “Bütün vatandaşlarımız konteynerlerde geçici olarak barınma hizmeti aldı. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımları, yol var, su, elektrik, doğalgaz, eğitim-sağlık hizmeti var, bütün bunları, bu yükü hep birlikte kaldırıyoruz. Merkezi yönetim bütçeden sadece bu sene harcayacağımız para 762 milyar Türk Lirası. Büyük bir rakam ama çok şükür güçlü bir ülkemiz var, istikrarlı bir yönetimimiz var. Ülkemizi çok daha güvenli yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bir taraftan da afet riski olan bölgelerimizde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz” diye konuştu.  

'Genel seçime gölge düşürmeye çalıştılar'

28’inci dönem genel seçimlere ilişkin de konuşan Yılmaz, Türkiye’nin demokrasisinin gücünün tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Seçimlerin hukuk kuralları içinde güvenli bir ortamda gerçekleştiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,
“Birileri gölge düşürmeye çalıştı bu sürece, bir sürü laflar ettiler ama mahcup oldular çok şükür. Türkiye iyi bir imtihandan geçmiş oldu. Önümüzdeki süreçte yerel seçimleri de aynı olgunluk içinde yaşayacağız. Bu seçimleri de yapıp geleceğe yürüyeceğiz. Genelde olduğu gibi yerel seçimde de vatandaşa güven veren parti AK Parti olacaktır”
dedi.


'Belediyeleri şan şöhret için kullananlar kaybedecek'

Cevdet Yılmaz, seçimlerde vatandaşın geçen yerel seçimde muhalefet partilerinin kazandığı belediyeleri sandık başında değerlendireceğini söyledi.
"Bunların karnesini vatandaşımız notlarını seçimde verecek"
diyen Yılmaz şöyle konuştu:
“Belediyeleri şan şöhret ve başka amaçlar için araç olarak kullananlar bu seçimde kaybedecek. Gerçek belediyecilik yapmak isteyenler, samimi belediyecilik yapanlar. Belediyeciliği hizmet için görenler milletimizin teveccühünü kazanacak. İnşallah yeni rekorlar ve güçlü sonuçlar göreceğiz” 

Teşkilata seslendi: Dersimize iyi çalışmalıyız

Yılmaz, konuşmasında AK Parti teşkilatlarına da tavsiyede bulundu. Türkiye’nin geçtiği süreci, genelde ve yerelde yapılan çalışmaların vatandaşa iyi anlatılması gerektiğini belirten Yılmaz,
“Önce kendimiz dersimize iyi çalışacağız. Sonra da gidip vatandaşa bunları anlatacağız. 20 yılda yapılanları özümseyip vatandaşa anlatmamız lazım. Teknolojide yeni atılımları, turizmden sağlığa ve ulaşıma kadar Türkiye’yi farklı bir yere taşıyacağımızı göstermemiz lazım”
dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan Yedili Masa hakkında itiraflar: Biz bir mitinge gidiyoruz yedi kişi konuşuyor bu acemilik
Temel Karamollaoğlu'ndan Yedili Masa hakkında itiraflar: Biz bir mitinge gidiyoruz yedi kişi konuşuyor bu acemilik

Yedili Koalisyonun ortaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında seçimler hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şanslarının olduğunu fakat son zamanlarda karışıklık olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?'' dedi.


#Cevdet Yılmaz
#belediye
#seçim
#yerel seçim
#AK Parti
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