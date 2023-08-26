Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yerel seçim mesajı: Belediyeyi şöhret için kullanmaya çalışanlar bu seçimde kaybedecek

“Enflasyon başta olmak üzere, şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var ama bir taraftan da dünyayla mukayese ettiğimizde büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye iyi noktada. Geçen yıl 250 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Pandeminin pik yaptığı dönemden itibaren toplam 6 milyon ilave istihdam ürettik. İşte bütün bunlar siyasi istikrarın sonucu. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle, siyasi istikrarla aşacağız. Bir taraftan depremin yaralarını saracağız. Büyük bir afet hiç küçümsenecek bir şey değil. 11 vilayeti, 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun 10’da biri bir ülkede olsa ne kadar büyük olursa olsun ekonomisi etkilenir. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yılı alacak ama Allah’ın izniyle bu yaraları hep birlikte saracağız”