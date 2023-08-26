Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yerel seçim mesajı: Belediyeyi şöhret için kullanmaya çalışanlar bu seçimde kaybedecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü etkinlerine katılmak için Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk ziyaretini Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na gerçekleştirdi. Ziyarette çiçeklerle karşılanan Yılmaz, kendisini seslenen çocukların yanına giderek sohbet etti. Çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, valilik makamına çıkarak şeref defterini imzaladı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra toplantı gerçekleştirdi.
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Deprem bölgesi bütçesi 762 milyar TL
Şu anda çadırda kalan hak sahibinin neredeyse kalmadığını belirten Yılmaz, “Bütün vatandaşlarımız konteynerlerde geçici olarak barınma hizmeti aldı. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımları, yol var, su, elektrik, doğalgaz, eğitim-sağlık hizmeti var, bütün bunları, bu yükü hep birlikte kaldırıyoruz. Merkezi yönetim bütçeden sadece bu sene harcayacağımız para 762 milyar Türk Lirası. Büyük bir rakam ama çok şükür güçlü bir ülkemiz var, istikrarlı bir yönetimimiz var. Ülkemizi çok daha güvenli yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bir taraftan da afet riski olan bölgelerimizde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz” diye konuştu.