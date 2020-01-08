Gündem Cumhurbaşkanından 9 saat müjdesi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı’ndan 9 saat müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla biraraya geldiği MKYK ve MYK toplantılarında bazı talimatlar verdi. Erdoğan, özellikle sebze ve meyve taşımacılığında 9 saatlik takometre sınırına takılan kamyoncuların sürenin artırılması talebine ilişkin çalışma talimatı verdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK ve MYK toplantılarında sıcak gündem masaya yatırıldı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Kanal İstanbul tartışmaları gündeme geldi. Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilini örnek vererek, Kanal İstanbul’un da Türkiye’nin yerli ve milli bir projesi olduğunu söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın kurmaylarına “Yerli otomobile milletimiz büyük ilgi gösterdi. Kanal İstanbul’u da iyi anlatırsak aynı şekilde ona da sahip çıkılacaktır” dediği belirtildi.

KAMYONCULARA MÜJDE

Toplantıda kamyoncuların takometre konusundaki şikayetlerinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan’ın bu konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği kaydedildi. Takometre nedeniyle 9 saatten fazla yol gidemeyen özellikle sebze ve meyve taşıyan nakliyeciler, bu sürenin uzatılmasını istiyor.

DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ

ABD ile İran arasında başlayan gerilim de toplantıda konuşulan bir diğer başlık. ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinden sonraki süreçte Türkiye’nin rolü de masaya yatırıldığı belirtildi. Erdoğan’ın ABD ve İran’ın yaptıklarını eleştirerek, “Bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolu savaş ve sıcak çatışma değildir. Aklıselimi ve diplomasiyi önceleyen bir anlayışla sürece müdahil olacağız” dediği kaydedildi.

DUYUNCA ŞOK OLDUM

Erdoğan’ın, İran’ın ikinci Suriye olmasını istemediklerini belirterek, “Biz elimizden geleni yapıyoruz orta yolu bulmak için. Biz diyoruz ki, bölgeyi istikrarsızlaştırmayın” dediği öğrenildi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından suikastin gerçekleşmesini anlatarak, saldırıya ilişkin şok olduğunu ifade ettiği belirtildi.

LİBYA’DA MUHARİP GÜÇ OLMAYACAĞIZ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya tezkeresine ilişkin değerlendirme de yaptığı ifade edilen toplantıda "Askerimiz muharip bir güç olarak değil orada koordinasyonu sağlayacak. Yerel unsurları eğitecek. Bunun için bir korgeneral atadık" dediği öğrenildi.
  • AK Parti Teşkilat Başkanlığı da 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin sunum yaparken, TBMM parti grubu da Meclis gündemine ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdi.

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