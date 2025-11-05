Cumhur’da ihtilaf yok

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında Cumhur İttifakı’nda “Terörsüz Türkiye” süreci konusunda ihtilaf olduğu iddiasına tepki gösterdi: “Cumhur İttifakı’nda Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat’a söz konusu değildir. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ’la-yı Kelimetullah şuurudur.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hayat ve siyasetin kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir deniz olduğunu ifade eden MHP lideri, “Kimi çevrelerin Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabası, duygusallıkları kaşıyarak provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir” dedi. Türkiye'nin terörle anılan bir ülke olmaktan hızla kurtulmaya doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının sonuna geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
“İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, Terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının, sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz.”
MHP İMRALI HEYETİNDE OLUR
CUMHUR İTTİFAKI BAYRAKTIR, VATANDIR
TÜRKİYE YÜZYILI’NDAN DÖNMEYİZ
Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olacaktır
- Bahçeli, grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki “hak ihlali” kararının kesinleşmesi sorulan Bahçeli, şu cevabı verdi: “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır.”
Bahçeli’ye teşekkür
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP liderine teşekkür etti. Grup toplantısından sonra Bahçeli'nin sözleri sorulan Bakırhan, “Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, bugün Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek. Önceki gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen İmralı heyeti de “Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı kapsayacak ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemde” açıklamasını yaptı.
Kaos senaryolarına en güçlü cevap
- Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiği vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz.”