Cumhur’da ihtilaf yok

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat'a söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. 'Çatlak var' demekten, 'koptu kopacak', 'bitti bitiyor' yalanlarından bıkmadılar. Cumhur İttifakı'nın inatla üzeri örtülmek istenen özelliği Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesi, hesabi değil hasbi ve harbi birlikteliğin serdengeçti iradesi olmasıdır. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur.