Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Cumhur’da ihtilaf yok

Cumhur’da ihtilaf yok

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:005/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında Cumhur İttifakı’nda “Terörsüz Türkiye” süreci konusunda ihtilaf olduğu iddiasına tepki gösterdi: “Cumhur İttifakı’nda Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat’a söz konusu değildir. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ’la-yı Kelimetullah şuurudur.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hayat ve siyasetin kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir deniz olduğunu ifade eden MHP lideri, “Kimi çevrelerin Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabası, duygusallıkları kaşıyarak provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir” dedi. Türkiye'nin terörle anılan bir ülke olmaktan hızla kurtulmaya doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının sonuna geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, Terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının, sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz.”

MHP İMRALI HEYETİNDE OLUR

Atatürk'ün partisini Ankara'dan uzaklaştırıp önce Saraçhane'ye, sonra Silivri'ye, ardından Batı başkentlerine telkin ve tembihlerle ite ite sürükleyen, hatta hapseden cahil, köksüz, kimliksiz ve iş birlikçi güruhun kurguları ve kumpasları şüphesiz boşunadır. Sosyalist CHP'yi ikna edebilirler, ama Türkiye'yi ikna edemezler, karşımızda asla duramazlar. Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır.

CUMHUR İTTİFAKI BAYRAKTIR, VATANDIR

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat'a söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. 'Çatlak var' demekten, 'koptu kopacak', 'bitti bitiyor' yalanlarından bıkmadılar. Cumhur İttifakı'nın inatla üzeri örtülmek istenen özelliği Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesi, hesabi değil hasbi ve harbi birlikteliğin serdengeçti iradesi olmasıdır. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDAN DÖNMEYİZ

AK Parti ile aramızda bir hadise değil, iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat var. Akıl ve vicdanları ipotekli olanların bunu anlaması mümkün değil. Dedikodunun gönüllü havarilerine, fesadın canlı cesetlerine, FETÖ'cü hainlerin yalan ve iftira dolu sözlerine eyvallah edersek, Türk ve Türkiye Yüzyılı'ndan dönersek, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden ödün verirsek, şimdi birileri kulağını açıp dinlesin, gök girsin kızıl çıksın. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla örecektir.

Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olacaktır

  • Bahçeli, grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki “hak ihlali” kararının kesinleşmesi sorulan Bahçeli, şu cevabı verdi: “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır.”

Bahçeli’ye teşekkür

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP liderine teşekkür etti. Grup toplantısından sonra Bahçeli'nin sözleri sorulan Bakırhan, “Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, bugün Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek. Önceki gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen İmralı heyeti de “Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı kapsayacak ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemde” açıklamasını yaptı.

Kaos senaryolarına en güçlü cevap

  • Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiği vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz.”



#Devlet Bahçeli
#Siyaset
#İmralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 Kasım 2025 hangi gün, resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı, üniversitelerde ders var mı?