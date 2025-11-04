DEM Partili Ahmet Türk: Bahçeli ile görüşme talebinde bulunacağım

Basın mensupları Türk'e, Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecekleri söylentilerinin doğru olup olmadığı ve tarihi soruldu.

"Öyle belli bir tarih yok. Ancak böyle bir düşüncemiz var, görüşme talebimiz olacak."

Türk ise Bahçeli ile görüşmek istediklerini ancak tarihin henüz netleşmediğini,

Türk, ayrıca kendisine yöneltilen, "Göreve dönmeniz söz konusu, bir gelişme var mı?" sorusunu ise "Öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok." ifadeleriyle cevapladı.