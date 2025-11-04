DEM Partili Ahmet Türk: Bahçeli ile görüşme talebinde bulunacağım

DEM Parti Grup Toplantısı sonrası konuşan Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulunacaklarını ancak tarihin henüz netleşmediğini açıkladı.
İlk olarak gerçekleşen MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İmrali Heyeti'nde MHP de yer alacak"
Milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, heyette MHP'nin de yer alacağını belirtti.
Türk'e Bahçeli sorusu yöneltildi
Akabinde gerçekleştirilen DEM Parti Grup Toplantısı sonrası, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Basın mensupları Türk'e, Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecekleri söylentilerinin doğru olup olmadığı ve tarihi soruldu.
"Görüşme talebimiz olacak"
Göreve dönecek mi?
Türk, ayrıca kendisine yöneltilen, "Göreve dönmeniz söz konusu, bir gelişme var mı?" sorusunu ise "Öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok." ifadeleriyle cevapladı.